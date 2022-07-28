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TIMETURK / EKONOMİ / Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi

Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.

45 Dakika Önce
2022-07-28 09:22:50
Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi getirildi

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

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