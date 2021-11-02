Elektrikli otomobil için 2023 kritik eşik

Elektrikli otomobile geçiş sürecinde Türkiye son 10 yılda gelişim gösterdi. Halihazırda 6000 elektrikli araç trafiğe kayıtlı.Elektrikli araç sayısı ülke genelinde 2023 yılı sonuna kadar 3 katına ulaşma potansiyeline sahip.

2023 yılı itibariyle bütün otomobil üreticileri, dizel motorlu seri üretim bantlarını kısıtlayarak elektrikli otomobil seri üretim bantlarını genişletecek. Dönüm noktası olan bu yıl itibarıyla her sene, bir önceki seneye göre 2-3 kat daha fazla elektrikli otomobil satılacak. Tuşlu telefonlar ve tüplü televizyonlar gibi, içten yanmalı motorlar da kısa süre içerisinde hayatımızdan çıkacak.

İlk 6 ayda 894 adet satış

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, Grey market vasıtasıyla satılan otomobiller dahil olmak üzere, 2021 yılının ilk 6 ayında 894 adet elektrikli otomobil satılırken, mevcutta ülkemizde trafiğe kayıtlı yaklaşık 6000 elektrikli aracın yollarda olduğunu vurguladı.

Elektrikli araç popülasyonunun güçlü bir ivmeyle artacağını dile getiren Şengönül "Avrupa ile kıyaslandığında elektrikli araç adetlerimizin halen çok küçük ve şimdilik bir var oluş etkisi yaratmıyor. Ancak 2023 yılı itibariyle bütün otomobil üreticileri, dizel motorlu araç seri üretim bantlarını kısıtlayarak elektrikli otomobil seri üretim bantlarını genişletecek. Dönüm noktası olan bu yıl itibariyle her sene, bir önceki seneye göre 2-3 kat daha fazla elektrikli otomobil satılacak. Tuşlu telefonlar ve tüplü televizyonlar gibi, içten yanmalı motorlar kısa süre içerisinde hayatımızdan çıkacak. Elektrikli gelecek sandığımızdan daha yakın." açıklamasını yaptı.

Son 2 yılda ilgi arttı

Tüketicilerin kullanım alışkanlıkları sebebiyle, 10 yıl önce elektrikli araçlara olan ilgisinin çok düşük olduğunu söyleyen Şengönül, "Renault Fluence Z.E., Renault Zoe, BMW i3 ve Tesla gibi modellerle elektrikli otomobil serüveninin başladığına değinirken "Premium segmentteki markaların Türkiye satışlarıyla elektrikli otomobillere olan ilgi son 2 yılda ciddi bir boyut kazanmaya başladı. Jaguar I-PACE, Porsche Taycan, Mercedes EQC, BMW iX3 gibi modellerin yüksek performansı, benzinli ve dizel araç sahiplerini etkilemeyi başardı" yorumunu yaptı.

1500 şarj istasyonu

Benzinli ve dizel araç sahipleri farklı marka ve model elektrikli araçların da satışa sunulmasını merakla bekliyor. Bugün Türkiye' de toplamda ortalama 1500 şarj istasyonu var ve şehirlerarası yollarda hızlı şarj ünitesi kurulumları hızla devam etmektedir. Şarj istasyonu sayısı önümüzdeki yıllarda elektrikli araç sayısı ile doğru orantılı olarak artacaktır ve filoların kullanımı ile elektrikli hafif ticari araçların da piyasaya dahil olmasıyla elektriklileşme hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.