Elektrikli araçların enerjini nasıl karşılanacak?

Akaryakıtın dış ülkelerden ithal edilmesine harcanan bütçe, doğal kaynaklardan enerji elde etmek için harcanırsa, ülkenin kalkınma hızı da artabilir

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçların altyapısına dair tartışmalar devam ediyor. Özellikle batarya ve menzil konusunda daha ileri aşamalar hedeflenirken şimdi de elektrik sisteminin nasıl ve hangi metodlarla temin edilip edilmeyeceği de gündemdeki yerini koruyor.

TOGG'un da etkisi var

Elektrikli araçlar, aslında uzun bir süredir dünyada kullanılmakta. Fakat özellikle son 2 yıl baz alındığında, elektrikli araç üretim ve satışında ciddi bir artış gözlemleniyor. Amerika ve birçok Avrupa ülkesi bu konuda üreticiye sağladığı teşvikler sayesinde elektrikli araç kullanımını artırdı.Türkiye de TOGG ile elektrikli araç çağını başlatmış oldu ve ülkeler arası araç üretim yarışının da bir parçası haline geldi. Elektrikli araçların artması ile birlikte doğal olarak elektrik ihtiyacı da artacak. Bu bağlamda elektrik altyapılarının güçlendirilmesinin gündeme gelmesi de kaçınılmaz.

Enerji ihtiyacı doğacak

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Örneğin tek başına bir villanın anlık maksimum elektrik ihtiyacı yaklaşık 10 kW diyelim, elektrikli araç şarja takılınca ilave olarak 7 kW daha enerji çekecektir; evin elektrik altyapısının buna yeterli gelemediği durumlarda elektrik dağıtım şirketinden güç artışı talebi ihtiyacı oraya çıkacaktır. Ya da bir AVM'nin elektrik ihtiyacının 400 kW olduğunu düşünelim. Otoparktaki 20 adet elektrikli otomobilin 22 kW ile aynı anda şarja başlaması ile ilave 440 kW güç çekilince AVM'nin kendine elektriği yetersiz kalabilecektir.” ifadelerini kullandı.

Altyapı yetersiz kalabilir

Uzmanlar tarafından elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması ile beraber ülkede ciddi bir elektrik problemininin baş göstermesi kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Bu konuda doğal kaynaklardan yararlanabilineceğini hatırlatan Şengönül “Elektriğin ülkemizde bolca olan rüzgar, güneş ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilmesi ve bu konularda teşviklerin getirilmesi son derece önemli ve kaçınılmaz bir gerçek. Ülkemiz doğal kaynaklardan enerji sağlamak için adeta bir cennet. Bu imkanlar doğru kullanıldığı takdirde enerji konusunda dışa bağımlılıkta ortadan kalkacaktır.” dedi.

Kalkınma hızını etkiler

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile enerji probleminin ortaya çıkacağını ve bu enerjinin doğal kaynaklardan sağlanmasının önemini vurgulayan Şengönül ayrıca “Akaryakıtın dış ülkelerden ithal edilmesine harcanan bütçe, doğal kaynaklardan enerji elde etmek için harcanırsa, ülkenin kalkınma hızı da artabilir.” yorumunu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.