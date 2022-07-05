Elektrikli araçlarda ÖTV düşürüldü

Elektrikli araçların fiyatlarını düşürecek önemli bir hamle geldi. Düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Böylece motor gücüne göre araçlarda yüzde 30'u aşan indirimler bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli araç piyasasını hareketlendirecek yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranları yeniden belirlendi.

Orta segmentte satışta ya da satışa çıkacak olan elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü yüzde 10'luk vergi dilimine girecek.

Lüks segmentteki elektrikli araçlar ise bu düzenlemeden faydalanamayacak.

''Talebin 2 misline çıkacağını bekliyorum''

ÖTV değişikliğinden ilk etapta Türkiye'de satışta olan 18 modelden 5'i faydalanacak. Bu adımla indirim oranının yüzde 30'u aşacağı düşünülüyor. Peki bu gelişme elektrikli araç satışlarına nasıl yansıyacak?

Elektrikli araçlara olan talebin 2 katına çıkacağını beklediğini vurgulayan Otomotiv Gazetecisi Okan Altan, ''Türkiye'deki elektrikli araçların sayıları her gün artıyor, geçen yıla göre yüzde 80 lik bir satış artışı var. Bu yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte bu geçen yıla göre elektrikli araçlara olan talebin yüzde 100'e yani 2 misline çıkacağını bekliyorum'' dedi.

''Elektrikli araçların toplumun geneline yayılması hedefleniyor''

Düzenlemeyle elektrikli otomobillerin benzinli veya dizel araçlara göre rekabet edebilir hale gelmesi bekleniyor.

Altan sözlerine şöyle devam etti:

''Bence şu an için Türkiye'nin ekonomik şartları için şu andaki bu düzenlemeyi ben yeterli buluyorum. Çünkü amaç toplumun geneline elektrikli araçları yaymak''

Elektrikli araçlarda yapılan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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