Elektrikli araçlar oto yıkama makinelerinde yıkanır mı?

Elektrikli araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Peki elektrikli araçları oto yıkama makinelerinde yıkamak güvenli mi?

Sosyal medyada son zamanlarda ortaya çıkan bir soru, Tesla (veya diğer elektrikli) araçlarının bir oto yıkama cihazına sokulup sokulamayacağını veya elektrik çarpmasına sebep olup olmayacağını sorguluyor. Ortaya çıkan iki alt soru ise EV'lerin oto yıkama cihazları ile yıkanıp yıkanamayacakları ve oto yıkama cihazlarının elektrik çarpmasına sebep olup olmayacağı oluyor.

Basitçe yanıtlamak gerekirse, plug-in hibrit ve EV'ler, aynı fosil yakıt kullanan araçlar gibi oto yıkama cihazlarından geçirilebilir.

Oto yıkama cihazlarının en büyük avantajı kolaylıkları olabilir ancak çoğu sistemin geri dönüştürülmüş su kullanması sayesinde su tasarrufu da sağlıyorlar. Bunun yanı sıra, araçların evlerde yıkanması ile temizlik ürünlerinin bahçelere zarar verme riskini de azaltıyor.

Bu sorular birkaç farklı elektrikli araç sahibi forumunda da ortaya çıktı. Pek çok sürücünün karşılaştığı en büyük sorun, araçtan çıkmaları ile beraber aracın park vitesine geçmesi olarak görülüyor. Neyse ki çoğu EV'de bunu önlemek için çeşitli yöntemler bulunuyor ve Tesla da bu sorunu çözmek için bir oto yıkama modu yayımladı.

EV'lerin elektrikli parçalarının su girişine karşı sağlam bir şekilde mühürlenmiş olduğunu ve fabrikadan çıkmadan önce batma testi dahil olmak üzere pek çok sıkı testten geçirildiği biliniyor. Yine de, aracınız hakkında emin olmadığınız herhangi bir durumda üreticinin kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanız ve kontrol etmenizde yarar var.

Kaynak: Chip