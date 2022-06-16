Elektrikli araçlar için 1 milyar dolarlık bütçe

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '2030 yılına kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık bir bütçeyi ayırıyoruz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) düzenlenen '14'üncü Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Dönmez ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri yer aldı. Burada konuşan Dönmez, Covid-19 salgını boyunca elektrik dağıtım sektörünün büyük bir sınav verdiğini belirterek, "Birçok sektör durma noktasına gelirken dağıtım sektörümüz 7/24 sahadaydı. Bu dönemde ertelenen yatırımlarımız olmadı. Ancak, özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı bu yıl ve geçtiğimiz yıl elektrik kesintileriyle karşılaştık. Yaşadığımız sel, yangın, aşırı kar yağışı gibi olaylar kriz yönetimi gibi konulara daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini gösterdi. Bu tür doğal afetler karşısında her zaman dağıtım şirketlerimizin hazırda tuttuğu kriz yönetim planları var. Ancak bazı dağıtım şirketlerimiz olaylara kısa sürede müdahale edebilecek imkan ve kapasiteye sahip iken bazı dağıtım şirketlerimizin henüz bu altyapıya sahip olmadığını da gördük. O nedenle bugün masaya yatıracağımız en önemli başlıklardan biri de bu olacak" diye konuştu.

'20 MİLYAR TL'LİK YATIRIM HAYATA GEÇİRİLDİ'

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım sektörünün 2021'de yaşadığı küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdiğini ifade ederek, "2016-2020 yılları arasında yani 3'üncü uygulama döneminde toplam 74,3 milyar TL'lik elektrik dağıtım yatırımı yapıldı. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirlendi. Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırımı hayata geçirildi" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞİRKETLERİMİZE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRDİK'

Elektrik dağıtımında memnuniyet ve kalite standartlarının artması için yıllık bakım, acil durum, mobil jeneratör ve kullanıcı hizmet merkezleri olmak üzere 4 başlıkta yeni uygulamalar belirlediklerini kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerimize yeni yükümlülükler getirdik. Örneğin yıllık bakımlarda yıllık bakım planına ilişkin standartları yeniden düzenledik. Şirketlerimizde bakım zamanı, içeriği, kullanılan malzeme ve tutanaklar gibi verilerin raporlandığı Bakım Yönetim Sistemini kuracaklar. Acil durumlara ilişkin bir acil durum yönetim planları olacak. Yine olası bir durumda mobil jeneratörler de sahada hazır bulunacak. Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri de elektrikli otomobiller olacak. Elektrikli araçları yollarımızda görmeye başladık. 2030 yılına kadar elektrikli araç soket ve şebeke altyapısı için 1 milyar dolarlık bir bütçeyi ayırıyoruz. Dağıtık enerji üretimi de özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Bu nedenle 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılacak." DHA