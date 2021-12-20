Elektrikli araç düzenlemesi ne getiriyor? Bakanlıklar elektrikli araç konusunda hazırlıklı mı?

Bakanlıklar elektrikli araç konusunda hazırlıklı mı? Türkiye'de kaç taşıt var? Elektrikli araçlara yönelik düzenleme ne getiriyor?

Ülkemizde 24 milyon taşıt var ve yaklaşık 18 milyon karayolu taşıtının tükettiği yakıt 21 milyon ton. Özetle, yeraltı kaynaklardan yer üstüne çıkarılan 21 milyon ton fosil yakıt, atmosfere salınıyor...Elektrikli araçlar ise bu noktada devreye giriyor....

Tüm dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak altyapıdaki çalışmalar ve gelişmeler de devam ediyor.

Türkiye'de kaç şarj noktası var?

Sharz.net'in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül "Bugün Türkiye'de yaklaşık 7 bin araç ve bu

araçlara hizmet veren 1.500'ün üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030 yılında 1 Milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor. İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek,

akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesislerinde ve daha birçok noktada araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında

yapılan düzenlemeler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak." dedi.

24 milyon taşıt var

Ülkemizde 24 milyon taşıt var ve yaklaşık 18 milyon karayolu taşıtının tükettiği yakıt 21 milyon ton. Özetle, yeraltı kaynaklardan yer üstüne çıkarılan 21 milyon ton fosil yakıt, atmosfere salınıyor. Bir oda içinde

içten yanmalı motora sahip bir otomobil çalışırken 3 dakika canlı kalamayız. Atmosferimiz sonsuz büyüklükte değil ve bu kadar fazla atık gazın salınması sebebiyle artık kendi kendini yenileyemiyor.

2030'da 1 milyonluk elektrikli araç beklentisi

Şarj istasyonlarında standartlar belirlenecek, tüketici korunacak Araştırmalara göre iklim değişikliği ve hava kirliliği problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak adımlardan biri olan elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması sonucunda Türkiye'de 2030 yılında 1 milyon elektrikli aracın trafikte yer alması ve

20 şarj istasyonu olması bekleniyor.

Bakanlıklar da düzenlemeye geçti

Bakanlıklar da şarj İstasyonları ile ilgili düzenlemelere başladı. Önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak olan elektrikli araç şarj istasyonları özelinde, belli bir standart oluşturabilmek amacı ile kamuda da yeni yönetmelikler ve kanunlar belirlendi.

Elektrikli araçlara yönelik düzenlemeler neler?

Örneğin: Sağlık Bakanlığı, şarj istasyonlarını "gayri sıhhi üçüncü sınıf müessese" olarak tanımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlarda olması gereken asgari şarj istasyon sayısını belirledi. Yeni açılan konutların otoparklarında mutlaka şarj istasyonu bulundurma zorunluluğu getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şarj istasyonlarının teknik özelliklerini TSE kurallarına göre oluşturacağını belirtti.

Enerji Bakanlığı EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu), meclisin onayladığı yeni kanun ile EPDK elektrikli araçlar şarj istasyonları altyapısı düzenlemesinde yetkilendirildi ve EPDK kurul kararı ile düzenlemeler getirmesi konusunda çalışmalar başlattı. EPDK tarafından yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı İçerik Özeti ile şarj istasyonları ile ilgili olması gereken bütün kuralların başlıkları açıklandı:

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kurulacak, işletilecek, işletimden çıkarılacak ve denetlenecek.

Şarj hizmeti sunan istasyonlara otomatik sayaç sistemine uygun sayaçlar tesis edilecek.Ödeme sistemlerine ilişkin usul ve esaslar geçerli olacak.Şarj istasyonlarında yer alan ünite ve cihazların ölçü ve ayarları mevzuatauygun düzenlenecek.

Yeni düzenleme ne getirecek?

Şengönül "Getirilen bu düzenlemeler mevcuttaki şarj operatörlerinin çalışmalarında bir standart oluşturarak ülkemizin yanlış altyapılar ile kurulmuş elektrikli araç şarj istasyonları ile dolmasını

engelleyecek. Bir yandan tüketicinin de konforu ve güvenliği sağlanmış olacak. Yakın gelecekte elektrikli araçların günden güne yaygınlaşması, daha sistematik ve sağlıklı ilerleyecek.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.