Elektrikli araç alırken bilmeniz gerekenler

Türkiye'de satışları hâlâ sınırlı da olsa, elektrikli araçlara yönelik ilginin arttığı görülüyor. Birçok kullanıcı elektrikli araç kullanma deneyimine hazırlanıyor. Peki elektrikli araç alırken nelere dikkat etmek gerekir? Diğer araçlara kıyasla satın alma kararı açısından önemli olan unsurlar nelerdir?

Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç satışları hızla artarken 2030'a kadar Türkiye'de yollarda 1 milyona yakın aracın yollarda olması bekleniyor. Peki elektrikli araç alırken nelere dikkat edilmeli? Tüketiciler elektrikli araç alırken hangi özelliklere bakmalı?

Bloomberg HT programcısı ve otomotiv yazarı Emre Özpernirci anlattı.

Öncelik fiyat ve menzil karşılaştırması

Elektrikli araçlarda alım gücüne bağlı olarak fiyatının uygun olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de satılan elektrikli araçların fiyatları 350-400 bin liradan başlayıp 3-4 milyona kadar yükseliyor. Öncelik fiyat dedik ama ABD'de ve Avrupa'da en önemli konu menzil. Daha uzun menzil yapan araçlar daha çok tercih ediliyor.

Tüketicilerin elektrikli aracı nasıl kullandıkları önemli. Sürekli şehir içinde seyahat eden biri için 300-400 km menzil çok yeterli. İşi sürekli şehir dışına gidip gelmeyi gerektirenler menzili daha yüksek otomobillere bakmak durumundalar.

Menzil uzunluğu ve şarj etme süresi

Siz normalde içten yanmalı benzinli otomobillerde istasyona gidip kısa sürede depoyu dolduruyorsunuz ve ardından 600-700 km yol yapabiliyorsunuz. Tabii elektrikli otomobillerde bu biraz daha sıkıntılı. Özellikle uzun menzil istenmesinin sebebi şehirlerarası yolculuk yaparken şarj etme olasılığını biraz düşürmek. Çünkü şarj etmeye kalktığınız zaman 30-40 dakika vakit alıyor. Ama yeni teknolojilerle geliyor.

Şarj noktalarını iyi belirlemek gerekiyor

Kullanıcıların firmalardan şarj noktalarını iyi öğrenmeleri gerekiyor. İstasyon altyapısı hakkında bilgi almak da oldukça mühim. Örneğin İstanbul'da yeteri düzeyde şarj noktası var. Ancak şehir dışına çıktığınızda gideceğiniz noktaya ulaşana kadar kaç şarj istasyonun olduğunu öğrenmek gerekiyor. Şarj istasyonu altyapıları yerli firmalarla beraber hızla gelişiyor. 7 bine yakın şarj noktası var bu sayı her yıl katlanarak artıyor.

"3-4 yıl içinde 5 dakika araç şarjı gelecek"

Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde artık 5 dakikada hızlı şarjlar da gündeme gelecek. Dolayısıyla Türkiye için otomobilin fiyatı arkasından menzil arkasından da şarj altyapısının uygunluğu geliyor.

"Elektrikli araçlarda fren sistemi çok önemli"

Elektrikli araçlar çok hızlı 100 km'ye çıkabiliyor. Bu sebeple de fren sistemleri oldukça önemli. Sonuçta petrole bağlı içten yanmalı bir motor yok. Elektrik motoru var bu elektrik motoru da gücünü bataryalardan alıyor.

Bu araçlar çok yüksek bir torka sahip oldukları için sınırsız güç vardır. İçten yanmalı bir otomobil gibi hızlanabilir. 0'dan 100 km hıza 3 saniyede çıkan elektrikli araçlar var. Özellikle elektrikli otomobillerde fren bu noktada önem kazanıyor.

"Mukavemeti daha yüksek lastikler"

Ardından bir diğer konu aracın lastikleri. Araçlarda ağırlığını kaldırması sürtünmeyi keskinleştirmesi gerektiği için lastiklerin kalitesi önem taşıyor. Bu yüzden de lastik firmaları da yavaş yavaş elektrikli otomobiller için mukavemeti daha yüksek lastikler üretmeye başladılar.

Bugüne kadar normal araçlarda karşılaştığımız ezberler bozuluyor

İçten yanmalı araçlarda gördüğümüz yağ, yakıt ve filtre gibi ihtiyaçlar tarihe kavuşuyor. Elektrikli otomobillerde servisi sorunu içten yanmalı gibi olmayacak. Normal araçlarda karşılaştığımız ezberler bozuluyor.

Sadece bataryalar ve yazılımla ilgili satış sonrası hizmetler devreye girecek. Bataryaların hepsi zaten 8-10 yıl gibi garanti süreleri var. Bu bataryalar 10 yıl sonra da ömrünü tamamlamış olmuyor hala daha kullanılabilecek kapasitede bir güç barındırıyor.

Bloomberg HT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.