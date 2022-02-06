Elektrik zamları yargıya taşınıyor! Harekete geçtiler

Son zamanlarda vatandaşın cebini yakan elektrik fiyatlarındaki artışların geri alınması için yargıya gidecekler.

2022 yılında gelen zamla kendisini iyice hissettiren elektrik faturaları birçok vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Elektrik zamlarının geri çekilmesi için sosyal medya hesabından imza kampanyası düzenleyen SOL Parti, enerji şirketlerine dava açacağını açıkladı.

İmza kampanyası başlatarak elektrik faturalarındaki zamlardan dolayı açılacak davaya vatandaşların destek olmasını istediler.

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