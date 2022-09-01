Elektrik ve doğalgaza büyük zam!

Türkiye eylül ayına doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 20'lik zamlarla girdi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20.4, KOBİ'lerde yüzde 47.6, sanayi tarifesinde yüzde 50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49.5 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

İthal bir enerji kaynağı olan doğalgazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna savaşı sonrasında gaz fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği belirtilerek, salgın öncesine göre küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının yüzde 2 bine yakın yükseldiği ve buna karşın küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı vurgulandı.