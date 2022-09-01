Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam! Elektrik ve doğalgaza ne kadar zam geldi?

Elektrik ve doğalgaz fiyatları arttı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatı ise yüzde 49,5 arttı. Elektrikte konut abonelerinin tarifesi yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticari abonelerde yüzde 30 oranında artırıldı.

Doğalgazdan sonra elektriğe zam geldi. Eylül ayından bu yana konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam yapıldığı açıklandı. EPDK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Özellikle son aylarda küresel piyasalarda enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyelerin üzerine çıkması nedeniyle nihai elektrik tarifeleri konut ve tarımsal faaliyet abone gruplarında %20, kamuda %30 oranında artırılmıştır. ve özel hizmetler sektörü ve diğer aboneler ile endüstriyel abone grubu için %50'dir. Bu artışla birlikte 100 kWh elektrik tüketen bir konut abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL oldu.

Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.”

"1 Eylül 2022 tarihinden itibaren doğal gaz satış fiyatlarında imkanlar çerçevesinde tüketicilerimizi minimum düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde ise yüzde 20,4 Kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatında ortalama yüzde 47,6, nihai satışlarda ise ortalama yüzde 50,8 artış yaşandı. sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ise ortalama yüzde 49,5. .