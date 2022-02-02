Elektrik tarifesindeki yeni düzenleme faturalara nasıl yansıyacak?

Elektrik tarifesindeki yeni düzenlemeye göre, kademeli tarifedeki değişiklik ocak ayında 206 lira ila 330 lira arasında değişen faturalarda 66 kuruş ila 41.2 lira arasında değişen tutarlarda indirim sağlayacak. 330 liranın üzerindeki tüm faturalara yansıyacak indirim tutarı ise 41.2 lirayı aşmayacak.

Elektrik tarifesindeki son düzenlemenin ardından faturaların ne kadar geleceği merak konusu oldu.

Son düzenlemenin faturaya etkisi belli oldu. Tutar ne kadar düşüyor? İşte detaylar…

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre ocak ayında kademe limiti günlük 5 kws, aylık 150 kws olarak belirlenmişti. Şimdi 150 kws'i aşan 60 kws'lik elektrik tüketimi için abonelerden 123.6 lira yerine 82.4 lira tahsil edilecek. Dolayısıyla, aylık 210 kws elektrik tüketen bir aile şubatta da aynı miktarda tüketim yaparsa, ocak faturasına göre 41.2 lira daha az elektrik parası ödemiş olacak. Düzenlemeye göre, kademeli tarifedeki değişiklik ocak ayında 206 lira ila 330 lira arasında değişen faturalarda 66 kuruş ila 41.2 lira arasında değişen tutarlarda indirim sağlayacak. 330 liranın üzerindeki tüm faturalara yansıyacak indirim tutarı ise 41.2 lirayı aşmayacak. Aralıkta 490 lira elektrik faturası ödeyen bir vatandaşın ocak faturası bin liraya yükseldi. Şimdi yeni düzenlemeyle aynı vatandaş aynı miktardaki elektrik tüketimi için bin lira yerine 958.8 lira fatura ödeyecek. Yani aralık ayına göre yüzde 96 zam gören vatandaşın faturası şubatta sadece yüzde 4 düşecek.

‘SINIR 230 KWS OLMALI'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, elektrik faturalarından bunalan vatandaşların hemen her gün aşırı zamlı fatura şikayetleriyle EMO'ya geldiğini söyledi. İnceledikleri faturalarda ilan edilen zamlar dışında olağanüstü bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Sakarya, aralıka göre ocakta yaşanan yüksek fatura şikayetlerinin birkaç nedenden kaynaklandığını söyledi. Sakarya, yüzde 300'lere varan fatura artış şikayetlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Aşırı yüksek çıkan faturaların temel nedeni tabi ki yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik faturaları. Halk bir anda böylesine yüksek zamla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun dışında sayaç okuma süreleri 25 ila 35 gün arasında değişiyor. 35 günlük zamlı fatura dönemi 25 günlük zamsız dönemle karşılaştırılınca ortaya yüzde 125'i çok aşan artışlar çıkıyor. Bunun dışında aşırı kış şartları nedeniyle kombi ve elektrikli ısıtıcı kullanımı aşırı arttığı için tüketim miktarı da çok arttı. Bütün bu etkenlere bir de yüklü zam binince faturalarda büyük şoklar yaşandı.” Sakarya, kademelendirmedeki 150 kws sınırının 230 kws'a yükseltilmesini istediklerini, sınır düşük kaldığı için yüksek zammın etkisinin azalmadığını da söyledi.

UYGUN TARİFEYE GEÇİN

Olgun Sakarya, faturaların aşırı zamlı gelmesinde seçilmiş tarife hatalarının büyük etkisi olduğunu söyledi. Sakarya, tek zamanlı yerine çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerin gece dışındaki tüm saatlerde kullandıkları elektriği yüzde 50 yerine yüzde 125 zamlı ödemek zorunda kaldıklarını bildirdi. Sakarya, elektriği çoğunlukla gece tüketmeyen abonelerin tek zamanlı tarifeye geçmelerini önerdi. .