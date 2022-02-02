'Elektrik zamları can yakıcıydı. Nitekim eleştirileri dikkate aldı AK Parti ve hemen düzeltti. 150 kilovat üzeri zam 210 kilovatsaate çekildi' diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, şimdi sıranın doğal gaz ve benzinde olduğunu söyledi.

"Sayın Erdoğan kimseyi mağdur etmez" diyen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, elektirik zammına yapılan eleştiriler AK Parti'nin hemen düzelttiğini belirterek, şimdi de sıranın doğal gaz ve benzinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kamuoyundan yükselen eleştirileri mutlaka dikkate alacağını belirten Küçük, "Benzin ve motorinde son bir yılda yüzde yüz artış var. 400 TL'ye dolan bir araç deposu şimdi 800 TL'ye doluyor. Buna da bir çare bulunmalı. Ya zamlar geri alınmalı ya da bundan sonra zam yapılmamalı" dedi.

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan, "Elektrik tamam, sıra doğalgaz ve benzinde" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti bu ülkede son 20 senenin en makul sesi oldu. Olumlu gelen her eleştiriyi dikkate aldı ve bundan ders çıkardı.

Hiçbir halk 20 sene bir partiyi boşuna iktidarda tutmaz. AK Parti milletin sesi oldu ve millet de onu mükâfatlandırdı.

Geçen ağustos ayından beri hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon var. Yani yaklaşık 5 aydır. Tüm sıkıntılara rağmen AK Parti bu süreci iyi atlattı. Stratejik bir iki hata yapsa da başarılı bir yönetim gösterdi.

Asgari ücreti iyi verdi. Memur maaşları iyiydi. Sadece emeklilere biraz daha zam verilebilirdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen sinyal temmuz ayında emeklilere iyileştirme olacağı yönünde. Sayın Erdoğan kimseyi mağdur etmez.

Elektrik zamları can yakıcıydı. 150 kilovatsaat üzerine yüzde 125 zam iyi olmamıştı. Nitekim eleştirileri dikkate aldı AK Parti ve hemen düzeltti. 150 kilovat üzeri zam 210 kilovatsaate çekildi. Gayet mantıklı hareket...

Şimdi aynı şeyi doğalgaza yapmak lazım. Ya kademeli kullanmaya geçilmeli ya da fiyatta bir nebze de olsa indirime gidilmeli. Aile Bakanlığı'nın 450 TL ile 1150 TL arası doğalgaz desteği var. Mart ayında ödenecek. Ben hükûmetin yerinde olsam bu desteği hemen veririm. Zaten en soğuk aylar bu zamanlar. Bu ay içinde özellikle dar gelirliye verilecek destek yerini bulacaktır.

Benzin ve motorinde son bir yılda yüzde yüz artış var. Dün geceden geçerli olmak üzere benzine 30, motorine 32 kuruş zam geldi. 400 TL'ye dolan bir araç deposu şimdi 800 TL'ye doluyor. Buna da bir çare bulunmalı. Ya zamlar geri alınmalı ya da bundan sonra zam yapılmamalı.

Enerji maliyetleri dünyanın her yerinde çok arttı. Bizler bunun farkındayız. Enerjinin maliyetlerinin önemli bir kısmını devlet karşılıyor. Kim ne derse desin Avrupa'ya göre ucuz kullanıyoruz. Tabii gelir düzeyi aynı değil, o ayrı konu...

Dünkü enflasyon rakamları da önemli. İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 13,78, yıllık yüzde 50,91 arttı. Böylece ocak ayındaki yıllık enflasyon, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüş oldu. AK Parti makul eleştirileri dikkate alan bir partidir.

Bu yöndeki eleştirileri mutlaka dikkate alacaktır... .