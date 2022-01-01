Elektrik fiyatı nasıl belirleniyor? Doğalgaz zammı neye göre yapılıyor?

Vatandaşlar elektrik ve gaza gelen zamla ilgili bazı sorulara da yanıt arıyor. Elektrik faturasında hangi vergiler var?

Vatandaşlar elektrik ve gaza gelen zamla ilgili bazı sorulara da yanıt arıyor.

Doğal gazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

Gaz ve elektrik fiyatları belirlenirken hangi metot kullanılıyor? Zamlar belirlenirken hangi esaslara göre belirleniyor?

Yeni tarife neye göre belirleniyor?

Elektrik fiyatları 3 ayda bir EPDK tarafından güncelleniyor.

Yeni tarifeler Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarından itibaren geçerli olmaktadır. Bu tarihlerden önce elektrik fiyatındaki değişikliklerin açıklanması bekleniliyor.

Elektrik fiyatlarını neler etkiliyor?

Mevsimsel değişiklikler ile birlikte elektrik fiyatı yakından etkili. Yağmurun yağıp yağmaması hidro santrallere tesir etmekte.

Doğalgaz çevrim santrallerinin performansı da doğalgaz fiyatlarında belirleyici

Yaşanmakta olan kur hareketliliği de satın alınan enerjinin maliyetini derinden etkiliyor

Elektrik faturasında hangi vergiler var?

Elektrik tüketim tutarı üzerinden farklı vergiler alınıyor. Bunlar Enerji Fonu, TRT Payı, Elektrik Tüketim Vergisi (ETV) ve KDV. Bu kalemlerde yapılan düzenlemeler de vatandaşın cebine olumlu ya da olumsuz şeilde yansımaktadır. Son olarak TRT payının elektrikten kaldırılması olumlu bir gelişme sayılabilir.

Doğal gaz fiyatı nasıl belirleniyor?

Doğalgaz tarifeleri 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirleniyor. Doğalgaz Perakende Satış tarifesi; Abone Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV, Serbest Tüketici Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV, unsurlarından oluşmaktadır.

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