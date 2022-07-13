Elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! Bu şartları taşıyan herkes alabilir

Devletin 1 Mart 2019'da başlattığı, dar gelirliye yönelik 'elektrik tüketim desteği' devam ediyor. Dört kişilik ailede gelir 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabiliyor. Sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşlara, 108-216 TL arasında elektrik faturası desteği ödeniyor.

Elektrik yardımından daha önce 2,1 milyon abone faydalanıyordu, şubat itibarıyla bu sayı 4 milyona çıkarıldı. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde söz konusu yardımı alabiliyor. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan faydalanabiliyor.

GELİR DURUMU BELİRLEYİCİ OLUYOR

Gelir durumu bu yardımda belirleyici. Hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 1 Temmuz'dan önce bu tutar 1.417 liraydı. Fakat asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkmasıyla birlikte bu tutar da 1.833 liraya yükseldi. Dört kişilik ailede gelir 7 bin 332 liranın altındaysa bu haktan yararlanılabilir. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

ELEKTRİK FATURA YARDIMI NE KADAR?

Son elektrik zammıyla birlikte artan destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 108 lira ila 216 lira arasında değişiyor. Buna göre ödeme miktarları şöyle;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (108 lira).

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (144 lira).

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (180 lira).

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (216 lira). Elektrik tutarında 240 kilovatsaate kadar olan ilk dilim tarife için geçerli 1,44 liralık kilovatsaat ücreti baz alınmıştır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde, destekten faydalanabilen kişiler şöyle ifade ediliyor:

"Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır."

KRONİK HASTAYALAR DA FAYDALANABİLİYOR

Kalp-damar gibi kronik hastalığı olan ve evinde cihaza bağlı olarak yaşayanlara da elektrik desteği sağlanıyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı hanelere verilen destekler şöyle:

Elektrik tüketim desteği,

Kesintisiz güç kaynağı desteği,

Birikmiş elektrik borcu desteği.

Buna göre; kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre yardım yapılıyor. Yeni uygulamayla ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara elektrik tüketim desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Yani cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 lira yerine 432 liraya kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor. Faydalanmak isteyenler başvuruyu, il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapabilecek.

Kaynak: haberler.com