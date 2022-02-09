Elektrik faturalarını düşürmek için 4 formül masada!

Elektrik faturalarını düşürmek için 4 formül üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor.

Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw'ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.

2- 210 KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw'lik sınırın 230 kw'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.

4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Dağıtım bedeli de yıl başında yüzde 25 oranında artırılmıştı.

'CEMEVLERİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Öte yandan, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji Bakanlığı'nın Ticari işletmeler ve Cemevleri, dernekler ve vakıflarla ilgili çalışma yaptığı bilgisini paylaştı. Selvi, "Bu hazırlıklar kısa sürede açıklanacak ve yürürlüğe girecek. Enerji Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışmasının belli bir seviyeye geldiği söyleniyor. 1 hafta ya da 10 gün içinde açıklanması bekleniyor" ifadelerini kullandı. .