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Elektriğe yüzde 15 zam

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı.

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Google News - Timeturk
30.06.2021 20:49:37
Elektriğe yüzde 15 zam

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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