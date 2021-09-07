El Salvador'dan Bitcoin'le ilgili önemli karar

Bitcoin, ilk kez bir ülkenin yasal para birimi oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. Ülkede 3 Bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturum izni verilecek.

Ayrıca ülkede geçtiğimiz hafta, vatandaşların kripto varlıkları ABD dolarına dönüştürebilmesi için Bitcoin ATM'leri kuruldu.

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söylemişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.