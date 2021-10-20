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'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

TIMETURK / EKONOMİ / 'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı bir açıklamada, havayolu şirketi Volaris'in artık El Salvador'da Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.

3 Saat Önce
2021-10-20 12:13:02
'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

El Salvador'un Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmesi üzerine şirket ve kurumlar da bu karara hızlı bir şekilde uyum sağlıyor. Dev şirketler Bitcoin'i kabul etmeye başlarken bu şirketlere artık Volaris de katılacak.

2015 yılında Meksika'nın TAR Havayolları da dahil olmak üzere diğer bazı şirketler daha önce Bitcoin kabul edeceklerini açıklamışlardı.

Chivo cüzdanı üzerinden çalışacak ödeme sistemleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

El Salvador hükümeti tarafından Bitcoin'i benimsemesinin bir parçası olarak geçen ay başlatılan Bitcoin dijital cüzdanı Chivo, şu anda oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor.

Kaynak: Reuters, NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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