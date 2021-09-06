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El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokuyor

TIMETURK / EKONOMİ / El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokuyor

El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokuyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, yarın itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma alacak.

2 Saat Önce
2021-09-06 11:02:39
El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokuyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador, yarın itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma alacak.

El Salvador'da hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoinlik (yaklaşık 155 bin dolar) yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

Uygulama tartışılıyor

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söylemişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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