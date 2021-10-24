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Ektikçe kazanıyor, ücretsiz 'ata tohumu' dağıtıyor

Konya'da muhasebecilik yapan Sema Günbaş, satın aldığı domatesin içinden çimlenmiş çekirdek çıkınca ata tohumu yetiştiriciliğine başladı.

27 Dakika Önce
2021-10-24 17:28:50
Ektikçe kazanıyor, ücretsiz 'ata tohumu' dağıtıyor

Konya'da yaşayan 49 yaşındaki Sema Günbaş, 6 yıldır bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı çeşitli ata tohumlarını, daha fazla yerde yetişmesi için ücretsiz dağıtıyor.

2021_Ekim_thmsGünbaş, çiftçi bir babanın çocuğu olduğunu ve toprağa olan bağlılığını ata tohumları yetiştirerek sürdürdüğünü söyledi.

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Yaklaşık 25 yıldır muhasebecilik yapan 3 çocuk annesi Günbaş, yetiştiriciliğe 6 yıl önce, satın aldığı domatesin içindeki çekirdeğin çimlendiğini görmesiyle başladığını anlattı.

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Günbaş, "O tohumu görünce 'Biz bunu mu yiyoruz?' dedim. Daha sonra bazı araştırmalar yapmaya başladım. İçimde hep ekip dikme hevesim vardı zaten. Buğday tarlalarının içinde büyüdüm. Satın aldığım domates, bu işlere başlamamı sağladı." dedi.

"Eşim 'yapamazsın' dedi, yaptım"

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Günbaş, sosyal medyada ata tohumlarıyla ilgili gruplardan birine üye olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımı büyütmek için ata tohumu takas grubuna üye oldum. Orada çeşitli sebze ve meyve fideleri paylaşıyorlardı. Bu gruptan tohum almaya karar verdim. Bahçemde ufak denemelerle bu işe başladım. Mantar torbaları aldım, bodrumda istiridye mantarı ürettim. Daha sonra 7 bin 500 metrekare bir tarla kiraladım, mısır ektim. Eşim, 'yapamazsın' dedi, yaptım. O tarladan çok güzel mahsul aldım ve bu başarı beni daha çok teşvik etti."

“Çocuklarıma dışarıdan bir şey yedirmiyorum”

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Üye olduğu grubun, başkanlığını da yürüttüğünü vurgulayan Günbaş, şunları söyledi:

"Katılımcılarımızla yaptığımız toplantılarda, tohumları fidelere dönüştüremediğimizi fark ettik. Bu sorunu ortadan kaldırmak için seralar kurmaya karar verdik. Ancak bu çalışmamızın maliyeti yüksek olduğu için de devlet desteği gerekiyor. 6 senedir, çocuklarıma dışarıdan bir şey yedirmiyorum. Kendi yetiştirdiğim sebze, meyveler ve onlardan elde ettiğim konservelerle yemek yapıyorum. Seralarda ata tohumlarıyla ürettiğimiz ürünlerin kapalı ambalajlarda insanlara ulaşmasını istiyoruz. Özellikle de gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için bu çalışmaları önemli buluyoruz."

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Günbaş, kurulacak serayla birçok kadına iş istihdamı sağlayacak geniş çaplı bir proje yapmayı hedeflediğini paylaştı. Bu sene ilk kez turuncu domates ektiğini ve tadının çok güzel olduğunu ifade eden Günbaş, "Bahçemize bu sene 15 çeşide yakın domates ektim. 3-4 çeşit patlıcanımız, 6-7 çeşit biberimiz var. Altın çilek, pepino, kiraz biber, gül biber ektik. Hepsinin tohumlarını da aldım. Ücretsiz olarak üyelerimize dağıtacağım." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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