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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi temmuzda 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerine yükseldi.

37 Dakika Önce
2021-07-30 15:30:18
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Haziran 2018'den bu yana ilk defa "genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği" gösteren 100 seviyesinin üzerine çıktı.

ENDEKS SALGIN NEDENİYLE 100'ÜN ALTINDA SEYREDİYORDU

Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile koronovirüs salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018'den bu yana eşik değeri olan 100'ün altında seyrediyordu.

EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

Özellikle salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinde tamamladı.

Yeni yıla aşılama çalışmalarının da pozitif etkisiyle güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, martta 98,9, mayısta 92,8 ve haziran da 97,8 değerini aldı.

Aşılama çalışmalarındaki başarıların yanında temmuzda başlayan yeniden normalleşme süreciyle ivmelenen endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 100,1 değerine çıkarak, 38 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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