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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomiye ‘gurbetçi’ dopingi

Ekonomiye ‘gurbetçi’ dopingi

Türkiye’yi il il, ilçe ilçe dolaşan gazeteci Yavuz Donat, bu sefer ekonomideki son duruma dair Sivas’taki gözlem ve görüşmelerini paylaştı. Donat'ın yazısından bir bölüm...

3 Saat Önce
2021-07-13 12:00:37
Ekonomiye ‘gurbetçi’ dopingi

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Ekonomiye ‘gurbetçi' dopingi

Uçaklar dolu... Otobüsler dolu... Şehir "34 plakalı" araçlarla dolu... Sivas her geçen gün biraz daha kalabalık.

Nüfus... 642 bin.

İstanbul'daki Sivaslı ise... 770 bin.

Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Türkiye'nin dört bir yanındaki "hemşerileri" ekleyin... "1 milyon barajı" aşılıyor.

"Yurt dışındaki Sivaslı" derseniz... Hayli fazla.

1 Temmuz... Kovid-19 "yasakları" kalkınca... "Sivas'a hücum" başladı.

Önümüz Kurban Bayramı... Öyleyse, "Haydi Sivas'a... Ana-baba ocağına."

Sivaslı memnun... Zira çarşı-pazar müşteri ile dolup taşıyor, ekonomi canlanıyor.

 

Salih Ayhan

Vali... "Yönetimde temel ilkesini" söylüyor:

- Ortak aklı egemen kılmak.

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Sivas'ta... "Ortak akıl çalıştayı" yapıldığını biliyor muydunuz?

Kent yönetimindeki kimse, "Ben bilirim" demiyor... "Ortak akıl" işliyor.

Salih Ayhan'ı dinliyoruz... Birkaç satırbaşı:

Bir şehrin hedefi, pusulası, rotası olacak... Sivas'ın var.

Eğitim... Varsa yoksa eğitim... Özellikle de mesleki eğitim... Olmazsa olmaz... Eğitim, tüm hizmetlerin temeli.

Güçlü Türkiye, güçlü Sivas... Bu yolda inançlıyız, iddialıyız, başaracağız.

Muhsin Yazıcıoğlu

TIR... 34 FT 6053... Arkasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun resmi... Ay-yıldız... Ve duyguların aktarıldığı dörtlük:

"Nurunun etrafında,

Pervaneler misali,

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Sevginle dolup taşıp,

Kurban olayım sana."

Sivas'ın, Ankara-İstanbul yönünden girişi; "Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı."

Bulvar kaidesinin üstünde... Sivas'ın, "Yiğit evladının" fotoğrafı... Bayrak... Ve "Şehidin" şu sözleri yazılı:

"Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz."

Sivaslı... Vefalı... Kadir, kıymet biliyor... Boş yere,

"Yiğido" denilmiyor.

Hilmi Bilgin

Belediye Başkanı... Dilinden düşürmediği bir söz var...

"Sivas modeli."

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- Nedir, Sivas modeli?

Hilmi Bilgin anlatıyor:

"Önce zihniyet devrimi." Lafı bırak, çalışmaya bak.

Üreteceksin... Yarışacaksın... Kendi başarı hikâyeni yazacaksın... "Sivas'ta başarı hikâyesi çok."

Hedefimiz şu... İnsanlar, "İyi ki bu şehirde yaşıyorum" demeli.

Anket yapılsın... "Temizliğiyle, havasıyla, suyuyla, çevreye saygısıyla" ilk beş şehir arasına gireriz.

Mustafa Eken

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Yatırım" diyor, "Üretim" diyor, "İstihdam" diyor.

İhracatın, "İyi olduğunu" söylüyor.

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Ekonominin, "Yavaş yavaş toparlanma sürecine girmeye başladığından" söz ediyor.

Sormamak olmaz...

- Yeni partiler, siyaset, erken seçim...

- Şimdi bunları konuşmanın zamanı mı? Önce pandeminin açtığı yaraları saralım... Ekonomiyi derleyip toparlayalım... Erken seçim demek, ekonomiyi tepetaklak hale getirmek demek.

Beşir Köksal

Sivas'ta bir "Marka" isim...

Rekortmen.

34 yıldır, "Kahveciler Odası" Başkanı.

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20 yıldır da, "Esnaf ve Sanatkârlar Odası" Başkanı.

- Beşir Başkan... Ekonomi... Seçim...

Siyaset... Sivas ne âlemde? Haliniz nicedir?

- Pandemi bizi yaraladı... Yeni yeni toparlanıyoruz... Derdimiz siyaset, erken seçim değil... Önce ekonomik olarak düzlüğe çıkalım.

Şehitlere vefa

Gündüz dolaştık... Gece dolaştık...

Sabah erken kalktık, yine dolaştık.

15 Temmuz hain darbe girişimine tepki, "İlk günkü gibi."

Sivas...

"Şehitleri" unutmuyor...

İsimlerini, fotoğraflarını, "her yerde" görebilirsiniz.

Ve... Bir park... Görkemli...

Tertemiz... "Bir başka şehidin" adını taşıyor:

"Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Parkı."

Sivas... İşte böyle bir yer.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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