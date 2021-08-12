Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini

Dolar kuru için yaptığı sansasyonel tahminlerle adını sıkça duyduğumuz ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası’nın faiz kararına saatler kala beklentisini bir kez daha paylaştı. Geçer, faizin sabit kalması halinde dolar kurunun sert yükseleceğini ifade etti.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı öncesi Selçuk Geçer dolar beklentisini paylaştı. Geçer faizin sabit kalması halinde dolar kurunun sert yükseleceğini ifade etti.

Dolar kuru için yaptığı sansasyonel tahminlerle adını sıkça duyduğumuz ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararına saatler kala beklentisini bir kez daha paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu yılın 8. Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Kuruldan çıkan faiz kararı saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak. Bir çok ekonomist geçtiğimiz haftaya kadar Merkez Bankası'nın bu ayki PPK toplantısında faizi yüzde 19 oranında sabit tutacağını öngörürken dolar kuru da bu doğrultuda 8.30 TL seviyesinin altına sarkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber'deki düşük enflasyon ve faiz çıkışı piyasaların Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararını değiştirdi.

Ekonomistlerin bir bölünü Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki “Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos'ta düşük enflasyona geçeceğiz.” Cümleleriyle Merkez Bankası'na talimat verdiği öne sürdü. Piyasa uzmanların Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Merkez Bankası'nın faiz indirimine de gidebileceğini belirtirken dolar kuru da bu doğrultuda fiyatlandı. Dolar kuru bu hafta b 8.68'e kadar yükseldi.

Sabah saatlerinde Güney Kore ile yapılan swap anlaşmasının da etkisiyle Dolar kuru Merkez Bankası'nın kararı öncesi 8.59 TL seviyelerinde seyrediyor. Kritik karar öncesi Selçuk Geçer de Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığını ele aldı. Ekonomist Selçuk Geçer Twitter paylaşımında “Merkez Bankası faiz kararı bugün. Başkan bir çılgınlık yaparsa doları görün siz. Bu arada faiz sabit tutulursa dolar ilk hedef 8.80” diye yazdı.

Altın pik yapar mı? Merkez Bankası'nın faiz kararı altını etkiler mi?

Öte yandan eknik uzman Tunç Şatıroğlu da altın ve Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi son değerlendirmesini paylaştı.

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor. Gram altın 484 liradan satılırken, çeyrek altın 799 liradan işlem gördü. Güüş fiyatları da altın gibi stabil izliyor. Gram gümüş fiyatı 6 lira 46 kuruş seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarınındaki düşüş grafiğinin aksine dolar kuru çıkış yakaladı. Dolar 8 lira 57 kuruş seviyesinde izliyor. Altın ve piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi son analizini paylaştı.

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararını bekliyor

Altının ons fiyatı 1754 dolar seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarında yaşanan son ivme kaybını ve Merkez Bankası faiz kararını değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altındaki yükseliş Gümüş ve platine yansımıyor. Henüz piyasa yükselişten emin değil. Zaten şu anda da AL sinyali bulunmuyor. Altının biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Alım için 23,80 geçilmeli. Altın 1750'nin üzerine çıktı. Ancak hareketin zayıf olduğunu görüyoruz. Teknik olarak bu bir AL sinyali olsa da kademeli olarak alınmalı ve ABD seansında yükselişin devam ettiğinden emin olunmalı. Gram altın dipten dönüş sinyalleri veriyor ancak alım için 494 olması beklenmeli. Henüz düşüş trendi devam ediyor. Dolar TL Güney Kore Merkez Bankası ile yapılan swap anlaşması ve PPK kararı öncesinde sık olduğu gibi bir miktar düşüşte. Faizlerin değişmesini beklemiyorum. Hareketler 12 saatlikte Ichimoku bulutu içinde kalmaya devam ediyor. Faiz artmadığı sürece düşüşler alım fırsatıdır. Yapılan swap anlaşmaları eğer bu anlaşmalar ABD Doları, Euro, Sterlin, Yen, İsviçre Frangı veya Avustralya doları gibi bir hard currency denilen para birimlerinden birinin merkez bankasıyla yapılmadıkça dolar kuru üzerinde etkilerinin sınırlı ve geçici olmasını beklerim." İddiasında bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'de

Merkez Bankası Ağustos ayının PPK toplantını 12 Ağustos Perşembe günü yani bugün gerçekleştirirken toplantıdan çıkan faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.