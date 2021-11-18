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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Yapmayın!

Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Yapmayın!

Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'na 'Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz' çağrısında bulundu.

3 Saat Önce
2021-11-18 07:10:28
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Yapmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" ifadelerini kullanmasının ardından, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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