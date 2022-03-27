Ekonomist Necmettin Batırel: Türkiye destan yazıyor

Türkiye gazetesi yazarı, ekonomist Necmettin Batırel , dünkü yazısında 'Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı. Türkiye Avrupa’ya enerji köprüsü oldu..Piyasalarda bayram havası var. Türkiye ekonomide destan yazıyor…' dedi.

"Piyasalarda bayram havası var" diyen ekonomist Necmettin Batırel, "Ülkenin ambarları ağzına kadar ürün dolu. Hazinenin kasası taşıyor. Bütçemiz fazla veriyor. Marketlerde ne ararsan var. Evet fiyatlar pahalı ama vatandaşım çalışıyor, kazanıyor, harcıyabiliyor. İstikrarlı büyüme potasındayız... Peki biz bu nimetlere nasıl kavuştuk? Lütfu ilahi kalbinde Allah korkusu ve vatan aşkı olan bir liderle. Buna inan, gerisi yalan…" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi yazarı, ekonomist Necmettin Batırel'in dünkü yazısında dikkat çeken bölümler şöyle:

"BÖLGE EKONOMİSİNDE PAYLAMA YAŞANACAK"

Kur Korumalı Mevduat sisteminin döviz baskısından kurtardığını belirten Necmettin Batırel, "Konut, turistik tesis, havalimanı, demir yolu, kara yolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında tam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler hayata geçiyor. Yüzümüzün akı göz bebeğimiz Çanakkale Köprüsü ile bölge ekonomisinde patlama yaşanacak. Enflasyonu bahane ederek Ramazan-ı şerif öncesi et, un ve şekerde oynanan oyunlar anında durduruldu.” dedi.

"Piyasalarda bayram havası var" diyen Necmettin Batırel, şöyle devam etti:

"Ülkenin ambarları ağzına kadar ürün dolu. Hazinenin kasası taşıyor. Bütçemiz fazla veriyor. Marketlerde ne ararsan var. Evet fiyatlar pahalı ama vatandaşım çalışıyor, kazanıyor, harcıyabiliyor. İstikrarlı büyüme potasındayız... Peki biz bu nimetlere nasıl kavuştuk? Lütfu ilahi kalbinde Allah korkusu ve vatan aşkı olan bir liderle. Buna inan, gerisi yalan…

'TÜRKİYE EKONOMİDE DESTAN YAZIYIOR'

Bu resme dikkatle bakın! NATO liderler zirvesinde çekilen fotoğraf, hiçbir yoruma gerek kalmadan tüm gerçeği olduğu gibi ortaya koyuyor. Türkiye ABD ve İngiltere ile birlikte en ön safta. İtalya, Fransa, Yunanistan arkada... En sağ başta bu tablonun mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bize ne kadar değer verdiklerini görüyorsunuz değil mi? Niye? Çünkü Türkiye bölgesel güç oldu. Çünkü Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı. Çünkü Türkiye hiçbir ülkenin cesaret edemediği Ukrayna Rusya arasında ara buluculuk yaptı... Çünkü Türkiye Avrupa'ya enerji köprüsü oldu.. Çünkü Türkiye ekonomide destan yazıyor…" .