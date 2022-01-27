Ekonomist Batırel: Şubat'ta dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacak

Ekonomist Necmettin Batırel, döviz kurlarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Batırel, şubat ayında dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacağını ifade etti.

Geçmişte katıldığı bir tartışma programında döviz yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Ekonomist Necmettin Batırel döviz kurlarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu ve tarih verdi.

TVNET'te açıklamalarda bulunan Ekonomist Batırel, dövizin şu anda bir istikrar kazandığını belirterek şubatta dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacağını ifade etti.

Batırel, "İnşallah şubat ayında çok büyük bir hareketlenme yaşanacak. Bunu ben şuna bağlıyorum; bir defa şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyareti var. Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Bu ülkelerde aktif döviz girişini artıracak önemli anlaşmalara imza atılacak. Her ay açıklanan rakamlar o şekilde devam ediyor. Reel sektörün güven endeksi 109,5 seviyesine çıkmış. İş dünyasının güveni son derece yüksek" diye konuştu.

"YABANCILAR ŞİRKETİ BAVULA ATIP GÖTÜRÜYOR MU?"

Suudi Arabistan ve BAE'nin Türkiye'deki bazı şirketlere ortak olacaklarını ifade eden Batırel, "Ortak olsunlar. Hem yabancı yatırımcı gelsin diyoruz. Hem kendi malımızı satıyoruz diyoruz. Satmakla ne ilgisi var? Adam İngiltere'de mahalle satın alıyor. Aldığı mahalleyi kendi ülkesine mi götürüyor? Hayır. Türkiye'de bir şirkete yabancılar ortak olduğu zaman o şirketi bavullarına koyup götürüyorlar mı? Adamlar döviz geldiği için memnun oluyor" ifadelerini kullandı.

“10 MİLYAR DOLARI ŞAK SATARIM SÖZLERİM O AN BİRAZ ABARTILI OLMUŞ”

Ekonomist Necmettin Batırel, geçtiğimiz yıllarda söylediği 'Şak 10 milyar dolar bozdururum, şaşırır millet. Dolar düşer' sözlerine açıklık getirdi. O an için biraz abartılı rakamlar söylediğini ifade eden Batırel, 'Merkez Bankasının ne kadar kararlı olmasını vurgulamak için söyledim. Bu benim için gurur verici bir tablo. 2016 yılıydı, spekülatif bir döviz kuru artışı vardı. Danışıklı dövüştü tamamen.' diye konuştu. .