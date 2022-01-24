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Ekonomist Batırel'den gram altın için yeni tahmin

BBN Türk kanalına konuk olan ekonomist Necmettin Batırel, gram altın için yeni bir tahminde bulundu. Batırel, 'Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum' dedi.

19 Dakika Önce
2022-01-24 11:32:46
Ekonomist Batırel'den gram altın için yeni tahmin

Ekonomis Necmettin Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 26 Ocak'ta faizleri artıracağını belirterek gram altının 1000 TL'yi aşacağını ifade etti.

ALTININ GRAMI 1050 TL OLABİLİR

BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel'in gram altın tahmini şu şekilde:

"ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak'ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin.

Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor. Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler .

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