Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken dolar tahmini

Dolar kurunda hareketli günler yaşanırken Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Yeşilada, doların değer kaybedeceğini söyledi.

Dolar kurunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 8.70'leri gören dolar kuru düşüş ve çıkışların ardından 8.40 bandında çekildi. Ancak dolar kuru burada kalmayıp haftayı yükselişle kapattı. Kur haftanın son gününde 8.50 bandını gördü. Dolarda bu gelişmeler yaşanırken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

DOLAR KURU DEĞER KAYBEDECEK

Yeşilada katıldığı bir Youtube yayınında dolarla ilgili şu ifadeleri kullandı '' Dolar değer kazanır bir süre daha. Fed hakikaten tahvil alımlarını kısmaya kalkarsa dolardaki artış frenler. Gelişmekte olan ülkeler perişan. Dün yine yüzde iki gelişmekte olan ülkelerin borsaları değer kaybetti. Bu tabi Türkiye'yi de etkiliyor. Eğer ben haklıysam ki öyle olduğunu iddia etmiyorum, çoğunluk görüşü haklı olabilir, ben azınlık görüşü paylaşıyorum. Bu dönem çok geçici olacak ve Türk Lirası, borsa ve tahvil faizi hakkında çok daha olumlu olacağım. Benim kanaatim şimdi tam dolar satılacak zaman en azından TL de kalınması gerekiyor, borsa ve tahvil alınacak dönem, para kazanmak için. Merkez Bankası'na faiz indirmek içi fırsat penceresi açılacak. Altın bahsettiğim gibi prim yapacak. Altını çizerek söylüyorum bütün bu bahsettiklerim de haklı olsam da bunların vücuda gelmesi hayata geçmesi en az bir ay sürer. Fed'den "tamam vazgeçtim" sinyali alınması lazım. İkincisi ben bu konuda azınlıktayım.''

DOLAR/TL NASIL SEYREDECEK?

Yeşilada'nın da belirttiği gibi doların değer kaybı geçeci olarak gözüküyor. Siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda ekonomistler ve finans uzmanları doların yıl sonuna doğru yükselişe geçeceğini tahmin ediyor. Azımsanmayacak derecede piyasa uzmanı ve ekonomist son bahara doğru doların 9-9.25 bandına geleceğinin altını çiziyor. Ekonomistler dolar kurunda yaşanacağını ön gördükleri bu artışın sebebini, koronavirüs salgının ekonomiye etkileri, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'yle yaşayacağı siyasi görüş ayrılıkları ve yüksek enflasyon ile sıcak paranın yeterince ülkeye girmemesinde görüyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.