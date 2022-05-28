Ekonomist Ağaoğlu cevapladı: Parası olan nereye yatırsın?

Ekonomist Ali Ağaoğlu ‘faiz denkliği’ sağlanmadan döviz kurlarında sağlıklı fiyatlama oluşmayacağını söyledi. Küçük tasarruflar için borsayı öneren Ağaoğlu, altın ve döviz alan yatırımcılara beklemelerini önerdi.

Son günlerde yatırım araçlarında meydana gelen oynaklıklardan dolayı yatırımcılar, hangi yatırım aracına yöneleceğini şaşırdı. Özellikle kripto paralardaki büyük gerileme birçok yatırımcının zarar görmesine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomist Ali Ağaoğlu ‘faiz denkliği' sağlanmadan döviz kurlarında sağlıklı fiyatlama oluşmayacağını söyledi. Küçük tasarruflar için borsayı öneren Ağaoğlu, altın ve döviz alan yatırımcılara beklemelerini önerdi.

Merkez Bankası (MB), bu haftaki toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

Faizleri sabit bırakma kararı, bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri, dövizdeki yükseliş ve nisanda 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 70'e dayanan enflasyona rağmen geldi.

"FAİZ DENKLİĞİNİ SAĞLAMAK LAZIM"

Dünya gazetesinin YouTube kanalında Hakan Güldağ'la konuşan ekonomist Ağaoğlu, ‘faiz karmaşası'na dair şunları söyledi: ”Şu anda Türkiye'de dolar kuru maalesef serbest oluşmuyor. Hakeza faiz serbest oluşmuyor.

Yani bir tarafta yüzde 17 Kur Korumalı Mevduat faiz var, bir tarafta yüzde 28-30 arası kredi faizi var, öteki tarafta yüzde 70 enflasyon var. Ben hep söylerim; aslolan faizdir. Faiz denkliğini sağlayamadığımız veya bir platoya oturtamadığınız sürece dolar kurunda fiyatlamanız çok zorlaşıyor.

Biz zannederiz ki aslolan dolar kurudur. Hayır dolar kurunu bile faiz belirler. Faiz yükselince dolar düşer, faizi düşürse dolar çıkar.”

"KÜÇÜK TASARRUFLAR İÇİN BORSA"

Ağaoğlu, Güldağ'ın ”Bütün bu koşulları dikkate aldığında; ne yaparsın, nereye yatırırsın paranı” sorusuna şu yanıtı verdi:

Dövizde veya altında olanlar için yapılacak fazla bir şey yok, bozmazsınız beklersiniz ne olacak diye. Sorun Türk Lirası'nda kalanlarda oldu. KKM ile önemli bir kısım dövize çevrildi zaten. TL'de durmak çok anlamsızlaştı.

Enflasyon tarafında insanlar korunmak için gayrimenkule yöneldiler, o fiyatları yükseltti. Arkasından yine konuta sübvanse edilmiş bir kredi dalgası geldi. O bir kez daha yukarı çıkarttı.

Şu an da alternatif olarak gayrimenkul tarafı ve borsa tarafı kaldı, TL'de kalanlar için. Büyük parası olanlar gayrimenkule, küçük tasarrufu olanlar borsaya gittiler. Borsa, dolar bazında halen daha çok ucuz mesela borsa alternatif midir?

Benim için alternatiflerden biridir. Özellikle küçük tasarruflar için borsa.. Hani Antalya'da bir yerim olsaydı herhalde satardım diye düşünüyorum.