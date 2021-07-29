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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomik güven endeksinde yüzde 2,3 artış

Ekonomik güven endeksinde yüzde 2,3 artış

Ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,3 artarak 100,1 değerini aldı.

4 Saat Önce
2021-07-29 10:26:21
Ekonomik güven endeksinde yüzde 2,3 artış

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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 97,8 iken temmuzda yüzde 2,3 artarak 100,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,1 artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,8 artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,7 artarak 86,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 79,5 değerine düştü.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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