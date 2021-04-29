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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5 gerileyerek 93.9 seviyesine düştü.

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29.04.2021 10:17:06
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi mart ayında 98.9 iken, nisan ayında yüzde 5.1 oranında azalarak 93.9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisan ayında yüzde 7.5 oranında azalarak 80.2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında azalarak 107.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 103.3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.6 oranında azalarak 103.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.1 oranında azalarak 77.3 değerini aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan