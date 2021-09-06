Ekonomide 'yeni sezon' başlıyor

Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de %9, 2022'de %5, 2023 ve 2024'te %5.5 büyümesi, bu yıl %16.2 olacağı tahmin edilen enflasyonun gelecek yıl %9.8 olması öngörülüyor.

Tüm Türkiye'de 1 Eylül itibarıyla balık av sezonu açıldı, taze balık sezonu başladı. Bugün de yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen, pandemi nedeniyle 18 aydır uzak kaldıkları okullarda yüzyüze eğitime başlıyor.

Eğitim öğretim yılı öğrencilerin 17 Haziran 2022'de karne almasıyla sona erecek. Olağandışı şartlar altında başlayan eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmedi. Öğretmenlerin % 73'ü iki doz aşı olmuş durumda. Olmayanlar PCR testini getirmek zorunda. Dün de okullarda virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından aşı yaşı 12 yaş'a indirildi ve ilk randevular verilmeye başlandı. Aşı isteğe bağlı ve veli onayı ile yapılacak, randevular e-Nabız üzerinden alınabilecek.

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Orta Vadeli Program'a göre; Türkiye ekonomisinin 2021'de %9, 2022'de %5, 2023 ve 2024'te %5.5 büyümesi, bu yıl %16.2 olacağı tahmin edilen enflasyonun gelecek yıl %9.8 olması öngörülüyor. Planda; 2021'de 8.30 TL olması beklenen ortalama dolar kurunun 2022'ye 9.27'ye, 2023'de 9.77'ye ve 2024'de 10.27'ye yükselmesi beklenmektedir.



ABD'de her Eylül ayının ilk Pazartesi günü, işçilerin ekonomik ve sosyal hakları dolayısıyla kutlanan işçi bayramı nedeniyle piyasaları bugün tam çalışmayacak. Bu haftanın gündeminde 9 Eylül'deki Avrupa MB kararı öne çıkacaktır. Asya'da haftaya iyi başlangıç görülüyor. Dolayısıyla BIST100'ün de iyi başlaması beklenebilir. Ancak 1472 üstüne kalıcı çıkamazsa hedge önerilebilir.



BIST100 Endeksinde iki kez 1341 test edildikten sonra başlayan yükseliş rallisinde 1480'e gelindi. Bugüne hafif iyimser başlangıç beklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.