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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puan azaltmıştı.

2 Saat Önce
2021-11-15 09:57:17
Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 18 Kasım Perşembe günü toplanacak.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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