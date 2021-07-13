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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomide Eylül’de kapanma senaryoları

Ekonomide Eylül’de kapanma senaryoları

İngiltere’yi sarsan 'Delta varyantı'nın ardından yaşanan gelişmeleri ekonomik açıdan değerlendiren Habertürk yazarı Gökhan Şen, Türkiye’de hareketlenen piyasalar açısından “İngiltere'yi iyi izlemek lazım” dedi.

50 Dakika Önce
2021-07-13 13:54:36
Ekonomide Eylül’de kapanma senaryoları

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Ekonomide Eylül'de kapanma senaryoları

İlk 5 ayda ülkemize sadece 4,5 milyon yabancı turist gelmişken kalan 7 ayda bu sayıyı belki de 4'le çarpma imkânımız var.

Son haftalarda gelen açılma kararı, vakaların azalması ve yaz mevsiminde herkesin açık havaya çıkabilmesi ile hizmet sektörü de geri dönüyor. 1 milyondan fazla istihdam kaybı yaşayan sektör hâlâ 500 bine yakın ekside.

Açılmanın devamı ile bu kişiler geri dönme umudundalar.

Gel gelelim Delta Varyantı denen illet o kadar hızlı yayılıyor ki, şimdi bizim olası bir kötü senaryo için hazırlık yapmamız gerekiyor.

Burada çok net bir kerteriz noktamız var. O da İngiltere. Bu varyantın önemli kurbanlarından ve yayıncılarından olan ülkede vaka sayıları adeta patladı.

Bu haftaya başlarken 32 bin olan vakaların, 19 Temmuz'daki tam açılma sırasında ve sonrasında sırasıyla 50 bin - 100 bin arasına gidebileceğini bizzat Sağlık Bakanı Jawid açıkladı.

Fakat mesele burada bitmiyor. Yani açılanlar kapanacaklar diye hızlı bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Çünkü İngilizlerin bir özelliği var. O da aşılanma konusunda harika bir noktaya erişmiş olmaları.

Son verilere göre en az bir doz aşı olanların oranı nüfusun içinde %70'e vardı!

Durum böyle olunca vaka sayıları artsa da hastaneye yatışlarda ciddi bir kıpırdanma yok.

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Şekilde sarı ile gördüğünüz hastaneye yatışlar. Koyu renkli, günlük vakaya nazaran hemen hemen hiç kıpırdamamış. İşte püf noktası burada.

Şimdi;

*İngiltere bu başarılı aşı programı ile yeniden sert bir kapanmaya doğru gidiyorsa geçmiş olsun. Bir benzerine hazırlanmak gerek demektir.

*Yok hastaneye yatışlar düşük kaldığı için artık vaka sayıları önemini kaybediyorsa o zaman haberler iyi...

Bunun piyasalar tarafında da yansımaları olur elbette. Başta turizm, yeme içimde ve konaklama, ulaşımla başlayacak ve tüm toparlanma enstrümanları ile fiyatlanmaya devam edecektir.

Aksi halde yeni kapanmalar, düşük küresel faizler ve teknolojinin hükümranlığı sürecek, altın vs gibi metaller değer kazanırken tüketici ile ilgili sektörlerde duraklama olacak demektir.

Hem bizde hem dünyada.

İngiltere'yi iyi izlemek lazım. Çok değil 2-3 haftaya durum belli olur ve yılın kalanı için daha iyi tahminler yaparız.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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