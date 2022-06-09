Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni bir adım attı.

Gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyurdu. Bakanlık talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

GES'lerin sadece gerçek kişilere sunulacağı ifade edildi.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak

Bakanlık, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin duyurulacak bankalar aracılığıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak. Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti:

"Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir"

TRTHaber .