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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomide 2022-2024 Orta Vadeli Program yayımlandı

Ekonomide 2022-2024 Orta Vadeli Program yayımlandı

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

1 Saat Önce
2021-09-05 22:50:09
Ekonomide 2022-2024 Orta Vadeli Program yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.

Programda 2022 yılına ilişkin büyüme yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 ve 2024 için de yüzde 5,5'lik büyüme hedefi kondu.

Programda 2022'de yüzde 12 işsizlik öngörülürken, 2023'de yüzde 11,4, 2024'de ise yüzde 10,9'luk işsizlik hedefi programa girdi.

Enflasyona ilişkin olarak ise 2022 yıl sonu için yüzde 9,8'lik hedef kondu. 2023 için bu hedef yüzde 8, 2024 için ise yüzde 7,6 oldu. 2021 yıl sonu gerçekleşme tahmini ise yüzde 16,2 olarak belirlendi.

Orta Vadeli Program'da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı 2022 için yüzde 2,2 olarak öngörülürken, bu oran 2023 için yüzde 1,5, 2024 için ise yüzde 1 oldu.

2024 kişi başına gelirin 11 bin doların üzerine çıkması bekleniyor

Programda 2022 için dolar cinsinden gayrisafi milli hasılanın 850 milyar dolara çıkması, 2023'de bu rakamın 925 milyar dolar olması, 2024'te ise 1 trilyon doları aşması öngörüldü.

Bu rakamları takiben kişi başına düşen gelirin 2022'de 9 bin 947, 2023'de 10 bin 703 ve 2024'te de 11 bin 465 dolar olması hedefe girdi.

Orta Vadeli Program'da TL ve dolar cinsinden gayrisafi milli hasılaya ilişkin beklentiler, hükümetin Dolar/TL kuruna ilişkin öngörülerini de ortaya koydu. Buna göre 2021 için kura ilişkin öngörü 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,26 oldu.

İthalatın program sonunda 300 milyar doları aşması bekleniyor

Dış ticarete ilişkin programdaki hedeflere bakıldığında 2022 için ihracat hedefinin 230,9 milyar dolar, programın son yılı olan 2024 için ise 255 milyar dolar olduğu görülüyor.

İthalat tarafına bakıldığında ise 2024'te ithalatın 309 milyar dolar olması bekleniyor. Böylelikle program sonunda dış ticaret açığının 54 milyar dolarda gerçekleşmesi hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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