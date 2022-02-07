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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomi yazarı açıkladı: 'O tarihte dolar sert düşecek'

Ekonomi yazarı açıkladı: 'O tarihte dolar sert düşecek'

Ekonomi yazarı Remzi Özdemir, dolar kurunda Mart ayına kadar 13 liranın altını beklediğini belirterek, hatta, 12,11 liranın altının da tartışılabileceğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-07 13:56:49
Ekonomi yazarı açıkladı: 'O tarihte dolar sert düşecek'

Ekonomi yazarı Remzi Özdemir dolar kuru ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

Yeniçağ youtube kanalına konuk olan Özdemir dolar ile ilgili öngörüsünü açıkladı.

Özdemir, hükümetin dolar kurunu düşürmek için operasyon hazırlığında olduğunu belirtti. Özdemir, hükümetin dolar kurunun yüksek olmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Dolar kurunda Mart ayına kadar 13 liranın altını beklediğini ifade eden Özdemir, hatta, 12,11 liranın altının da tartışıla bileceğini belirtti.

Ancak, piyasaları ciddi bir tehlike beklediğini belirten Özdemir, FED'in faiz artışının doların yükselişini yeniden tetikleye bileceğini ifade etti. .

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