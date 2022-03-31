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TIMETURK / EKONOMİ / Ekonomi teklifi komisyondan geçti! İşte ayrıntılar…

Ekonomi teklifi komisyondan geçti! İşte ayrıntılar…

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

22 Dakika Önce
2022-03-31 20:20:13
Ekonomi teklifi komisyondan geçti! İşte ayrıntılar…

39 maddelik ekonomi teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Komisyonda kabul edilen teklifin ayrıntıları şöyle:

Faizsiz konut almak isterken mağdur olan binlerce kişiyle ilgili adım atıldı. Tasfiye edilen şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine izin verilen diğer 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek.

Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltilecek.

Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.

Ayrıca Vergi usul kanunundaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü getirilecek.

Finans sektöründe kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, kurumlar vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak.

Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanların kazançları da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecek.

Çiftçilerin bazı kredi borçlarına uygulanan faizin esasları yeniden düzenlenecek.

Borç ödemede kolaylık sağlanacak.

Hazineye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

TRTHaber .

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