Ekmeklik una zam mı geldi? Ekmek fiyatları yine artacak mı? Una ne kadar zam geldi?

Ekmeklik una zam mı geldi? Ekmek fiyatları artacak mı? TMO ekmeklik una zam mı yaptı?

Ankara ve İstanbul'da fırıncılar odası ekmeğe zam yapılması hususunda kulise devam ediyor.

Maliyet artışları bunda önemli bir gerekçe oluşturuyor.

Ekmeklik una zam geldi?

Habertürk Yazarı Kemal Öztürk ise Haber Türk televizyonunda yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileri ile görüştüğünü ve ekmeklik una yüzde 15'lik zam yapıldığını duyurdu.

Ekmek fiyatları artacak mı?

Toprak Mahsulleri Ofisi daha önce yaptığı açıklamada da vatandaşın ucuz ekmek yemesi için kendi ithalatından fiyat olarak yarı yarıya indirim yaptığıın ve un tedarikinin sağlanması hususunda fırıncılarla temasta bulunduğunu duyurmuştu.

Ekmek fiyatı yi ne mi artacak?

Durum bu olunca vatandaşlar da yüzde 157lik zammın ekmek fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ve hangi oranda olacağına dikkati çekiyor. Piyasa uzmanları ise ekmek fiyatına 1 liraya yakın bir zammın gelebileceği ihtimali üzerinde duruyor.....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.