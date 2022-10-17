Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi
Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları.
2022-10-17 18:36:22
Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları.
Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
He ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanan evde bakım ücreti, 39 şehirde verildi. İşte listesi..
- Tokat
- Van
- Tekirdağ
- Sivas
- Denizli
- Niğde
- Nevşehir
- Afyonkarahisar
- Bursa
- Kahramanmaraş
- Aksaray
- Kırıkkale
- Bolu
- Ordu
- Yalova
- Zonguldak
- Edirne
- Şanlıurfa
- Amasya
- Şırnak
- Sakarya
- Diyarbakır
- Kocaeli
- Uşak
- Hatay
- Aydın
- Çanakkale
- İstanbul
- Ankara
- Bilecik
- Manisa
- Bitlis
- Rize
- Gaziantep
- Malatya
- Karaman
- Konya
- İzmir
- Osmaniye
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