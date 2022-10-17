Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi

Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları.

Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları. Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? He ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanan evde bakım ücreti, 39 şehirde verildi. İşte listesi.. Tokat

Van

Tekirdağ

Sivas

Denizli

Niğde

Nevşehir

Afyonkarahisar

Bursa

Kahramanmaraş

Aksaray

Kırıkkale

Bolu

Ordu

Yalova

Zonguldak

Edirne

Şanlıurfa

Amasya

Şırnak

Sakarya

Diyarbakır

Kocaeli

Uşak

Hatay

Aydın

Çanakkale

İstanbul

Ankara

Bilecik

Manisa

Bitlis

Rize

Gaziantep

Malatya

Karaman

Konya

İzmir

Osmaniye .