DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5770 ₺

EURO

18,2935 ₺

ALTIN

986,84 ₺

BİST

3.847,62 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi

Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi

Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları.

3 Saat Önce
2022-10-17 18:36:22
Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi

Bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için devlet tarafından verilen evde bakım ücreti, bu ay da hesaplara peyderpey yatırılıyor. 39 ilde evde bakım ücreti, hesaplara yattı. Peki hangi illerde para yatırıldı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi detayları.

Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

He ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanan evde bakım ücreti, 39 şehirde verildi. İşte listesi..

  • Tokat
  • Van
  • Tekirdağ
  • Sivas
  • Denizli
  • Niğde
  • Nevşehir
  • Afyonkarahisar
  • Bursa
  • Kahramanmaraş
  • Aksaray
  • Kırıkkale
  • Bolu
  • Ordu
  • Yalova
  • Zonguldak
  • Edirne
  • Şanlıurfa
  • Amasya
  • Şırnak
  • Sakarya
  • Diyarbakır
  • Kocaeli
  • Uşak
  • Hatay
  • Aydın
  • Çanakkale
  • İstanbul
  • Ankara
  • Bilecik
  • Manisa
  • Bitlis
  • Rize
  • Gaziantep
  • Malatya
  • Karaman
  • Konya
  • İzmir
  • Osmaniye

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş