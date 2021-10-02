Ekim ayında borsaları neler bekliyor?

Wall Street borsaları tarihsel açıdan en zayıf olduğu Eylül ayını düşüşle tamamladı. Borsa yazarı Mark Hulbert’e göre borsalar Ekim ayında ise yüksek volatiliteli bir dönemden geçebilir

Küresel borsaların tarihsel verilerinde en kötü istatistiklere sahip olan Eylül ayı yine karamsar bir görünümle sona erdi. Borsa uzmanları şimdiyse gözlerini Ekim ayı istatistiklerine çevirdi.

Tarihsel verilere göre dikkat çeken ayrıntı Ekim ayının volatilitesinin oldukça yüksek bir dönem olduğu.

MarketWatch yazarı Mark Hulbert Ekim ayına ilişkin tarihsel verilerden bahsetmeden önce borsalarda bu aya ilişkin oluşturulan efsaneleri dile getiriyor.

Efsane 1: Ekim ayı en büyük trend değişikliklerinin gerçekleştiği ay

Hulbert'e göre söz konusu yargı açık bir şekilde doğru değil. Zira araştırma firması Ned Davis Research tarafından tutulan 1900 yılına kadar geriye giden boğa ve ayı piyasası takvimine göre, Ekim ayında ABD borsalarındaki ana eğilimlerde dokuz kez büyük değişiklik meydana geldi. Buna karşın Eylül ayında 10 kez büyük trend değişimi görülürken Kasım ayı da Ekim ayıyla benzer bir biçimde 9 kez büyük değişikliklere sahne olmuş.

Yılın tüm aylarında ise ortalama altı ila yedi kez trend değişimleri görülüyor. Bahsedilen üç ayın ortalamalarına ilişkin hiçbir veri de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiyor.

Bu efsanenin kaynağında ise Ekim ayının sözde ‘ayı katili' olduğuna dair bir inanç yatıyor. Ned Davis takvimi de Ekim ayında ortalamanın üzerindeki bir sayıda ayı piyasasının Ekim ayında sona erdiğini doğruluyor. Diğer aylarda ortalama üç ila dört kez ayı piyasaları sona erirken Ekim ayında toplam sekiz kez ayı piyasaları sona ermiş. Ancak Hulbert'e göre bu tarihsel faktör, hisse senetlerinin halihazırda bir ayı piyasasında olduğunu düşünmeyen bir yatırımcı için, bu yılın Ekim ayında ABD borsasına ışık tutmayacaktır.

Hulbert, Ekim ayında borsalardaki trendlerin tıpkı diğer aylarda olduğu gibi değişebileceğini ancak bunun yılın 10. ayında olduğumuz için gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Borsa yazarı bu düşünceyi akılda tutmanın önemli olduğunu zira rasgele olaylara anlam atfetmenin insanlığın doğasında bulunduğunu belirtiyor. Hulbert bir ay öncesinde Eylül ayının ABD borsaları için kötü bir ay olmasını beklemek için iyi bir tarihsel neden olmadığını hatırlatıyor. S&P 500 Endeksi aylık performansı %4,8 oranında düşse dahi Hulbert halen argümanının arkasında olduğunu belirtiyor.

Borsa yazarı konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Size yazı tura attığınızda yazı gelmesini beklemek için hiçbir neden olmadığını söyleseydim, parayı attıktan sonra yazı gelse dahi yanıldığım sonucuna varamazdınız. Benzeri bir prensip buraya da uygun düşüyor.”



Efsane 2: Ekim ayı mevsimsel olarak tercih edilmeyen altı ay arasındaki en son aydır

Hulbert bu fikrin tam olarak bir efsane olmadığını belirtiyor. Borsa yazarına göre bu istatistik her dört yılda bir kez gerçekleşiyor ve 2021 yılı o dört yıldan birisi değil.

Borsa uzmanı Mayıs ayında satışa geçme gibi modellere dikkat çekerek bu modellerin sadece ABD'deki başkanlık seçimlerinde uygun gelen mevsimsel istatistikler olduğunu belirtiyor. Hulbert'e göre mayıs ayında satışa geçmenin normal zamanlarda yılın diğer aylarında satışa geçmeyle hiçbir istatistiksel bağlantısı bulunmuyor. Hulbert aynı şekilde “Cadılar Bayramı Göstergesi” olarak da bilinen Ekim ayındaki alımların yoğunlaşmasını beklemenin de istatistiksel modeller açısından hiçbir şey ifade etmediğini belirtiyor.

Ekim ayı volatilitesi yüksek bir ay

Borsa uzmanı iki efsanenin dışında Ekim ayına ilişkin istatistiki verilerin gösterdiği bilgilerinse dikkate değer olduğunu belirtiyor. Zira borsa takviminde volatilitesi en yüksek olan ay Ekim ayı.

Mayıs ayına ilişkin efsaneye dayanan modelin aksine Ekim ayı döngüsünün sadece başkanlık seçimlerinde gerçekleşen bir yıllık bir işlevi bulunmuyor. Ayrıca Hulbert bu yüksek volatilitenin tutarlı da olduğunu belirtiyor:

“Dow'un yaratılmasından bu yana geçen süreyi ikiye bölecek olsaydık, Ekim ayı hem birinci hem de ikinci yarılarda volatilitesinin en yüksek ay olduğu ortaya çıkardı. Ayrıca, 1929 ve 1987'yi örnekten çıkarsak bile Ekim ayı volatilite sıralamasının zirvesinde kalmaya devam ediyor. Her iki sene de Ekim ayında borsa tarihindeki en kötü iki çöküşün meydana geldiği yıllar.”

Hulbert Ekim ayında volatilitenin neden bu kadar yüksek olduğunu bilmediğini ve normal şartlarda açıklama eksik olduğunda bu tür modelleri görmezden gelmeyi tavsiye ettiğini belirtiyor. Ancak yüksek volatilite basitçe yüksek volatilite beklentisinden dahi gerçekleşebilir. Hulbert'e göre Ekim ayının bu konudaki kötü geçmişinin yüksek volatilitenin devamına sebep olabileceğine dikkat çekiyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Borsa uzmanı yatırımcıların bu verilerden iki önemli ders çıkarabileceğini belirtiyor. Bunlardan birincisi yatırımcıların yükselen volatilite karşısında korkmaması gerektiği. Hulbert yatırımcılara yatırım stratejilerini çöpe atmadan önce dayanmaları gerektiğini belirtiyor.

Ekim ayında dikkat edilmesi gereken ikinci dersse yüksek risk iştahı olan yatırımcılar için geçerli. Hulbert'e göre bu tür riskli bir yatırım tercih eden yatırımcılar ekim ayı boyunca volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda yükselişe geçen borsa yatırım fonlarını tercih edebilir. Borsa yazarı yüksek volatilite zamanlarında getiri sağlaması beklenen iPath S&P 500 VIX Kısa Vadeli İşlemler ETN'sini (tahvil yatırım fonu) tavsiye ediyor. Ancak Hulbert bu borsa ürününün sadece kısa vadeli yatırımlar için uygun olduğunu ve volatilitenin sabit olduğu zamanlarda değer kaybettiğini hatırlattı.

Kaynak: Borsa Gündem

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.