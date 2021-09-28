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TIMETURK / EKONOMİ / 'Ekilmemiş arazi kalmayacak' dediler makineleriyle çiftçinin yardımına koştular

'Ekilmemiş arazi kalmayacak' dediler makineleriyle çiftçinin yardımına koştular

Erzurum'da, çiftçilere yönelik başlatılan makine desteği uygulamasıyla, üreticiler çok düşük ücretlere zirai alet ve tarım makinelerini büyükşehir belediyesinden kiralayarak hem kazancını artırıyor hem de tarımsal üretim artışına destek oluyor.

2 Saat Önce
2021-09-28 16:50:37
'Ekilmemiş arazi kalmayacak' dediler makineleriyle çiftçinin yardımına koştular

Erzurum'un verimli topraklarında tarımsal üretimin artması için büyükşehir belediyesince başlatılan tarımsal araç desteği uygulamasıyla, belediye görevlileri zirai alet ve tarım makineleriyle çiftçinin tarlasını ekip biçiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Tarım Makinaları Parkı sayesinde, fazla taşlık olduğu için tarım arazilerini ekemeyen, ekim ve hasat için gerekli makinesi olmayan çiftçilere destek oluyor.

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Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen'in "Erzurum'da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak" sözüyle başlatılan uygulama ile tarımsal faaliyetlerinde makine desteği sağlanan çiftçiler, arazilerini ekip biçmek için tarım aletine ihtiyaç duyması halinde belediyedeki Beyaz Masa'ya müracaat ediyor.

Bu masa aracılığıyla Tarım Makinaları Parkı'ndan uygun fiyata tarım aleti kiralayan çiftçiler, tarımsal ürünlerin ekim ve toplanması ya da tarlalarının sürülmesi gibi işlerini neredeyse yakıt parasına kiraladıkları bu aletlerle daha kolay ve ucuz yapabiliyor. Üreticiler bu sayede hem kazancını artırıyor hem de tarımsal üretim artışına katkı sağlıyor.

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Uygulama ile belediyenin Tarım Makineleri Parkı'nda hazır bekletilen silaj makinalarından taşıma römorklarına, ekim makinalarından taş toplama makinalarına, pancar posası paketleme makinasından, sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makinaları, bu makineleri kullanan belediye görevlileri eşliğinde çiftçilere hizmet veriyor.

"Çiftçilere 'can damarı" oluyorlar"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Tarım Makineleri Parkı ile Erzurum'da özellikle yem bitkileri konusunda çok büyük sıkıntı çeken çiftçilere can damarı olduklarını söyledi.

Parkta 73 tarım alet ve ekipmanının bulunduğunu, bunlara da yenilerinin ekleneceğini ifade eden Kılıç, Türkiye'de tarım ve hayvancılığa en büyük yatırımı yapan belediye olduklarını kaydetti.

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Bölgede silajlık mısır, ayçiçeği ve patates hasadının başladığını ve çiftçilerin söz konusu makinelere ciddi talebinin bulunduğunu vurgulayan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa aracılığıyla çiftçilerin ihtiyaç ve isteklerinin yerine getirildiğini belirterek, "Piyasa bedelinin çok altında kiralama yöntemiyle işlem yapıyoruz. Sadece yakıt parasına çiftçilerimize hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi arazisini 3'te bir fiyatına biçtirebiliyor

Yaptıkları hizmetlerle çiftçilerin önünü açıp üretimin artmasına ciddi katkıda bulunduklarını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Yem bitkisinin en büyük desteklerinden birisi silajlık mısır. Erzurum'da bu çok yaygın değildi. Çünkü vatandaş ekipman bulamıyordu. Çitçilerimiz, yüksek fiyatlar yüzünden arazisini ne diktirebiliyor ne de biçtirebiliyordu. Dolayısıyla yem bitkilerinden mahrum kalıyordu, dışarıya kesif ve kaba yeme çok fazla para ödüyordu. Şimdi biz bu makine desteği uygulamasına başlayınca çok büyük miktarlarda silajlık mısır ekiliyor. Mısırın dönümünü biz bu sene 35 liraya ektik. Buna tüm ihtiyaç olan ekip ve ekipmanlar dahildir. Şimdi de çiftçilerimiz bize başvurup ektiği arazinin dönümünü 100 liraya biçtirebiliyor. Piyasada ise dönümü 250-300 liraya biçiliyormuş."

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Kılıç, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyleyerek, "Bir çiftçinin ihtiyacı olabilecek bütün makinelerin yanında önümüzdeki dönem içerisinde Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla Erzurum'a bir biçerdöver kazandırmayı düşünüyoruz. Bunu da devreye alarak piyasayı dengeleyip fahiş fiyatla biçim yapılmasının önüne geçmek istiyoruz." diye konuştu.

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Arazisi olan çiftçinin yaşadıkları sıkıntıları ve sağladıkları kolayları anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Çiftçinin elinde tarlası var taştan dolayı ekim yapamıyordu, taşını topladık. Taşlar çok büyüktü taşını kırdık. Gübre atma makinesi yoktu gübresini attık. Pulluğu yoktu tarlasını süremiyordu arazini sürdük. Çiftçi şunu gördü. 'Evet tarlam var artık ekip ve ekipmanım da var. Ortak bir çalışma anlayışıyla görev yapıyoruz. Çiftçilerimiz de bu ekipmana sahip çıkıyor, çünkü bunlar seneyle bir daha lazım."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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