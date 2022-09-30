EGM'den sonra Sağlık Bakanlığı'ndan da promosyon talimatı

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilin sağlık müdürlüklerine banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamalarını, Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı bilgisi verildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı. Peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödeneceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan da benzer bir atak geldi. Bakanlığın 81 ilin sağlık müdürlüklerine banka promosyonları hakkında ihale veya işlem yapmamalarını, Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir çalışma yapılacağı bilgisi verildiği öğrenildi.