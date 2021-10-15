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TIMETURK / EKONOMİ / Eğitim ve sağlık için rekor bütçe

Eğitim ve sağlık için rekor bütçe

2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülüyor.

19 Saat Önce
2021-10-15 18:22:05
Eğitim ve sağlık için rekor bütçe

2022 bütçe kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesine başlanıyor. Görüşmelerden önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesinde en büyük payın yüzde 15,6 ile eğitime ayrıldığını açıkladı. Bu oran 2021'de yüzde 15,7 olarak belirlenmişti.

Oktay'ın verdiği bilgiye göre 2022 yakında sağlığa ayrılan pay yüzde 7'ye çıkarıldı. Sağlık bütçesi bu yıl yüzde 5,7 olarak belirlenmişti. Savunma alanına ayrılan pay ise geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 181 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesi bükünüyor. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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