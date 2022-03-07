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Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen 'Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında geçen yıl 360 ton atık döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

38 Dakika Önce
2022-03-07 22:35:48
Ege'deki hazır giyim firmaları 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sektör, doğayla barışık üretim yapmak, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için sürdürülebilirlik noktasında çalışmalar yürütüyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, proje çerçevesinde Ege Bölgesi'ndeki 12 firmanın döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirmeleri sonrasında 360 ton atığın çevreye zarar vermesinin önlendiğini kaydetti.

Sertbaş, hedeflerinin Egeli hazır giyim üreticilerini dünyada yeşil üretimin merkezi haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi. .

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