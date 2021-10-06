Ege'de yaş meyve/sebze ihracatında hedef rekor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak, 'İhracatımızı biraz daha artırmayı başarabilirsek yıl sonunda hedefimiz olan 1 milyar 200 milyon dolar rakamına ulaşacağız.' dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "İhracatımızı biraz daha artırmayı başarabilirsek yıl sonunda hedefimiz olan 1 milyar 200 milyon dolar rakamına ulaşacağız." dedi.

Uçak, Seferihisar ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, salgının da etkisiyle yaş meyve sebze ihracatında artış yaşandığını belirtti.

Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin meyve, sebze ve mamulleri ihracatında 3,5 milyar dolara ulaşıldığını anımsatan Uçak, böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildiğini vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 9 aylık ihracatına ilişkin de bilgiler veren Uçak, şöyle konuştu:

"İhracatımız 9 aylık dönemde 813 milyon dolara yükseldi ve geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 14 artış sağladık. Bu artış oranı yıl sonuna kadar devam ederse ihracatımızı 1 milyar 100 milyon doların üzerinde kapatacağız. İhracatımızı biraz daha artırmayı başarabilirsek yıl sonunda hedefimiz olan 1 milyar 200 milyon dolar rakamına ulaşacağız. Her şekilde yıl sonunda birliğimiz adına yeni bir ihracat rekorunun geleceğini söyleyebilirim."

Kalıntı sorunu

Gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmanın yolunun tüketici güveninin sürdürülebilir olmasından geçtiğine işaret eden Uçak, bölgenin kalıntı haritasını ortaya çıkarmak amacıyla "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yaş meyve sebze ve mamulü sektörü için önemli 9 ürün belirlediklerini aktaran Uçak, "Şu ana kadar analizi tamamlanan ürünler çilek, kiraz, asma yaprağı, şeftali, kornişon, domates ve üzüm. Bu analizlerde genel olarak, hem Avrupa Birliği hem de Rusya tarafından belirlenen değerlere uygun sonuçlar elde edildi. En uygun değerler ise çilek ve domateste oldu." diye konuştu.

Hasattan tüketime kayıplar araştırılacak

Meyve sebzede yaşanan kayıpları çok önemsediklerini ve bunu sıfıra indirmek amacıyla hareket ettiklerini dile getiren Uçak, şöyle devam etti:

"Meyve sebzelerde hasattan tüketime kadar yüzde 15 ila yüzde 50 arasında kayıpların olduğu söyleniyor ancak hangi aşamada ne kadar kayıp olduğunu gösteren bir çalışma bulmak çok zor. Bunun için ilk olarak nar ve mandalina ürünlerinde kayıpların tespit edilmesi ile ilgili Ege Üniversitesi ile bir proje geliştirdik. Projenin ilk yılında hasattan paketlemeye kadar her süreçte incelemeler yapıp bu ürünlerdeki kayıp oranlarını ortaya koyacağız, ikinci yıl da 'bu oranları nasıl azaltabiliriz' diye eğitim çalışmaları yapacağız."

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da 9 aylık ihracat rakamlarına ilişkin bilgiler verdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.