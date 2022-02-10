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TIMETURK / EKONOMİ / ''Efsane, şahane'' reklamlara 7 milyon lira ceza

''Efsane, şahane'' reklamlara 7 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, 58 dosya hakkında 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

3 Saat Önce
2022-02-10 11:30:33
''Efsane, şahane'' reklamlara 7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yolu ile gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda kurul üyeleri, 202 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 adet dosyadan; 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken, 14 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi.

Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'i hakkında durdurma cezası, 58 adet dosya hakkında ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 adet dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA

Öte yandan, görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.

Söz konusu 55 adet dosyadan 2 adedi mevzuata aykırı bulunmazken, 33 adedi hakkında durdurma cezası, 20 adedi hakkında ise toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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