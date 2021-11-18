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TIMETURK / EKONOMİ / Efsane Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma nedir, indirimler kaç gün sürüyor?

Efsane Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma nedir, indirimler kaç gün sürüyor?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimleri Kasım ayının sonuna doğru başlıyor. 26 Kasım tarihinde başlaması beklenen indirim günlerinin 1 hafta sürmesi bekleniyor.

3 Saat Önce
2021-11-18 13:28:40
Efsane Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma nedir, indirimler kaç gün sürüyor?

Amerika'da Black Friday olarak düzenlenen indirimler ülkemizde de farklı isimlerle uygulanıyor. Efsane Cuma olarak yaygınlaşan indirimler özellikle internet üzerinde birçok üründe geçerli oluyor. Peki, Efsane Cuma nedir?

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimleri Kasım ayının sonuna doğru başlıyor. 26 Kasım tarihinde başlaması beklenen indirim günlerinin 1 hafta sürmesi bekleniyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Muhteşem Cuma, Efsane Cuma, Süper Cuma isimleriyle anılan indirim çılgınlığı yurt dışında Black Friday ismiyle yaygınlaştı. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor. Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Kaynak: msn.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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