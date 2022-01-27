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TIMETURK / EKONOMİ / EBRD, Türkiye'ye ne kadar yatırım yaptı?

EBRD, Türkiye'ye ne kadar yatırım yaptı?

EBRD nedir? EBRD hangi alanlara yatırım yapıyor? EBRD Türkiye'ye hangi alanlarda yatırımda bulunuyor?

44 Dakika Önce
2022-01-27 21:52:28
EBRD, Türkiye'ye ne kadar yatırım yaptı?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın finansmanın yüzde 85'inden fazlasının özel sektöre, yüzde 55'inin ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldığı aktarıldı.

Hangi alanlara kanalize edildi?

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve "yeşil" ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon avroluk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti.

Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.

EBRD nedir?

EBRD, merkez Avrupa'dan merkez Asya'ya, güney ve doğu Akdeniz'e kadar insanların yaşamlarının ve çevrelerinin değiştirilmesine yatırım yapmakta. Özel sektör ile birlikte çalışmak suretiyle, projelere yatırım yapmakta, politika diyalogları ile iştigal etmekte ve yeniliği teşvik eden ve sürdürülebilir ve açık piyasa ekonomilerini inşa eden teknik danışmanlık hizmetlerini sağlamakta.

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